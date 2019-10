"Tarifi tutturulamayan" ekmeğin ünü ilçe sınırlarını aştı

Manisa'nın Kula ilçesinde kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğinin yanı sıra 15 güne kadar bozulmadan kalabilen raf ömrüyle tercih edilen Kula ekmeği, başta İzmir Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok kente gönderiliyor.İlçede sadece meşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda, herhangi bir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan un, tuz, su ve ekşi maya ile yapılan Kula ekmeğine ilgi her geçen gün artıyor. Kula'da 10 fırında üretilen yaklaşık 15 bin ekmek, ilçe sakinlerinin tüketiminin yanı sıra günlük olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük kentlerden gelen alıcılara satılıyor.İlçedeki ekmek üreticileri, ekmeğin sırrının kullanılan malzemelerin doğallığından, ustaların maharetinden ve ilçenin havasından kaynaklandığını belirtiyor."Büyük şehirlerde denendi, aynı lezzeti tutturamadılar"Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kula ekmeğinin lezzetini, yörede yetişen buğdaylardan ve özel pişirme tekniğinden aldığını söyledi.Tosun, "Bu tamamen ilçenin havasıyla alakalı bir durumdur. Bir dönem, İstanbul, Ankara ve Bursa'dan ekmek sanayicileri ilçemize gelerek ekmeğin yapılışını öğrenmek için buraya geldi, hatta buradan ekmek ustaları götüren sanayiciler oldu. Ustaları da götürseler, aynı malzemeleri de kullansalar, aynı lezzeti tutturamadılar." dedi.İlçedeki 10 fırının günlük ürettiği 15 bin Kula ekmeğinin bir kısmının ilçede tüketildiğini, bir kısmının ise ilçe dışına pazarlandığını dile getiren Tosun, "Türkiye'nin her yerine ekmek gönderiyoruz. Bu faaliyetler devam ediyor, çalışan fırın ve üretilen ekmek sayımız her geçen gün artıyor." diye konuştu."İçinde hiçbir katkı maddesi olmaz"İlçede fırın işleten Behçet Gökdere de "Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir'den gelenlere ekmek satıyoruz. Bunun dışında kargo ile internetten de satışımız oluyor. Ekmeğimiz uzun süre dayanır, bayatlamaz. İçinde hiçbir katkı maddesi olmaz, sadece un, su, tuz ve kendi ürettiğimiz ekşi mayayı kullanırız. Kula'nın tanıtılmasında önemli bir ürün oldu ekmek." ifadelerini kullandı.Kula ekmeğinin uzun raf ömrüyle ekmek israfının da önüne geçtiğine dikkati çeken 45 yıllık ekmek ustası Sait Keleş ise Kula ekmeğinin doğallığıyla pek çok ekmek türünden ayrıldığını, 15 günlük raf ömrüyle de ekmek israfını önlediği gibi girdiği hanelerde ekmek tüketiminde tasarruf sağladığını da sözlerine ekledi.