Tarih Derslerinde Hz. Ömer 1.Dönemi

Büyükşehir Belediye binası yanındaki Sanat Merkezi Salonunda gerçekleştirilen derste, Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık, "Hz. Ebubekir Döneminde Hz. Ömer" konusunu işledi.

Prof. Palabıyık, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in Hz. Peygamberin yükünü alan önemli iki isim olduğunun altını çizerek, "Hz. Peygamberin yükünü çoğu zaman bu iki sahabenin aldığını biliyoruz. Tabiki böyle bir pozisyonları vardı, Hz. Peygamberin yanında ve sürekli beraber olmaları itibariyle" dedi.

Hz. Ebubekir'in Hz. Ömer'e yaptığı görevlendirmeler hakkında bilgi veren Prof. Hanefi Palabıyık, şunları belirtti:

"Hz. Ebubekir, Halife olduğunda Hz. Peygamberin görevlendirdiği Üsame Ordusunu Suriye'ye gönderdiği esnada orduda görevi olan Hz. Ömer'i, Komutan Üsame'nin de razılığını alarak kendi yanında tuttu. Hz. Ebubekir'in Hz. Ömer'i yanında tutması, bulundurması onu ilk görevlendirmesidir. Yine Hicretin 12'nci yılında Hz. Ebubekir Umreye gidiyor ve Hz. Ömer'i yerinde bıraktığına dair bir rivayet var.Yine Hz. Ebubekir'in 2 yıllık halifeliği döneminde yaptığı görevlendirmeyle Hz. Ömer'in kadılık yaptığı fakat ona hiçbir davanın gelmediği söylenir. Ufak tefek belki kavga türü basit davalardan birkaç tane geldiği söylenir rivayet olarak."

Sertliği, adalet duygusundadır

Hz. Ebubekir, hastalanıp 15 gün yattığında; kaç vakit olduğu bilinmemekle beraber Hz. Ömer imamlık yaptı.

Hz. Ebubekir'in kendisinden sonra halife olarak Hz. Ömer'i işaret ettiğine atıf yapan Prof. Palabıyık, "Hz. Ebubekir'in Hz. Ömer'i yerine bırakmasının tek gerekçesi bu işi ondan daha iyi üstlenebileceğini düşünebildiği başka birisinin olmamasından dolayıdır. Hatta Ömer çok sert; evet Ömer bu işi yapar ama çok sert diyenlere; 'Ömer'deki adalet duygusundandır, sorumluluk duygusundandır, zannederim bu işi üstlenirse biraz daha yumuşar' diye cevap veriyor Hz. Ebubekir. Yumuşayıp yumuşamaması çok önemli değil, adamın karakteri, yumuşamayabilir ama en azından Ömer'de şunu görüyoruz ki haksızlık yok" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler