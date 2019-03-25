Tarih, Felsefe Ve Edebiyatın Adresi Tesak Nisan Ayında Dolu Dolu

Programda 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla "Osmanlı Kitap Kültürü" temasıyla Kitabiyat Söyleşileri de yer alacak. Türkiye'de kabare tiyatrosunun oluşumuna dair yapacağı söyleşiyle Türk Tiyatrosu ve Yeşilçam'ın duayen ismi Metin Akpınar da TESAK'da sevenleriyle buluşacak.

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri: Roma Kültürü

Her Çarşamba 18:30'da başlayacak Tesak Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri'nin Nisan ayı teması "Roma Kültürü" üzerine gerçekleşiyor. Söyleşilerin ilk konuğu Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin olacak. Tekin "İktidar ve Sikkeler: Roma Tarihinin ve Kültürünün Sikkelere Yansıması" başlığıyla söyleşisini gerçekleştirecek. Dizinin ikinci konuğu İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Bedia Demiriş olacak ve Demiriş "Klasik Latin Edebiyatı Bize Ne Anlatır?" başlığı altında Latin edebiyatının tarihçesini anlatacak. "Roma Uygarlığında Süren Yunan Mirası" başlıklı söyleşinin konuğu ise Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tansu Açık olacak. TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri'nin Nisan ayı kapanışı İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve eskiçağ tarihi uzmanı Dr. Gürkan Ergin ve İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Ekin Öyken olacak ve "Roma Cumhuriyeti Gerçekten Bir Cumhuriyet miydi?" sorusunu irdeleyecekler.

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

Her Perşembe 18:30'da düzenlenen Edebiyat Konuşmaları Tiyatrobilimci, dramaturg, yazar Beliz Güçbilmez'in "Kurmaca Dünya ve Metinlerarasılılık" teması üzerine yapacağı konuşmayla başlıyor. Serinin ikinci hafta konuğu "Octavio Paz ve Meksika Edebiyatı" konulu söyleşisi ile Yazar Oğuz Demiralp olacak. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi, edebiyat araştırmacısı Jale Özata Dirlikyapan'ın yapacağı söyleşinin konusu ise "Ayhan Geçgin'i Tanpınar'la Birlikte Okumak: Modern Yüce/ Postmodern Yüce". Nisan ayı, Perşembe Edebiyat Konuşmaları halk edebiyatı araştırmacısı, eğitimci, editör Sabri Koz'un "Türkçe Söyleyen Ermeni ve Karamanlı Halk Şairleri" üzerine yapacağı söyleşi ile kapanış yapacak.

Cumartesi Söyleşi Dizisi

TESAK'ta her Cumartesi saat 14:00'de Cumartesi Söyleşileri Nisan ayında da devam ediyor. Söyleşi dizisinin ilki Burçak Evren'in konuşmacı olacağı "Sinemayı Okumak" başlığıyla olacak. Dizinin ikinci hafta konukları Tuncay Birkan ve Yalçın Armağan olacak. Birkan ve Armağan, "Cumhuriyet'in erken dönemlerinden itibaren bir 'meslek' olarak yazarlık" konusunu irdeleyecek. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Osmanlı ve Cumhuriyet Araştırmaları Bölüm Yöneticisi ve kültür tarihçisi Ekrem Işın "Bir İçecekten Daha Fazla: Kahve ve Kahvehanelerin Toplumsal Tarihi" konulu söyleşiyi gerçekleştirecek. Dizinin Nisan ayının kapanış konuğu Türk Tiyatrosu ve Yeşilçam'ın duayen ismi Metin Akpınar olacak ve Türkiye'de kabare tiyatrosunun oluşumunu anlatacak.

Felsefe Söyleşileri

Kadıköy Belediyesi, İMEV (İstanbul Maltepe Eğitim Vakfı) ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle 19'uncusu gerçekleşen Felsefe Söyleşileri'nin Nisan ayı teması "Felsefe Açısından Özne" olarak belirlendi. İlki 6 Nisan'da başlayacak söyleşinin konuğu Prof. Dr. Betül Çotuksöken olacak ve "İnsan Ontolojisinde Özne" başlıklı konuşmasıyla felsefe meraklılarıyla buluşacak. 13 Nisan'da yapılacak söyleşinin konuğu Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Dr. Bergen Coşkun Özüaydın olacak ve "Tarihsel Öznenin Bunalımı" temasını işleyecek. Dizinin 27 Nisan'da yapılacak son konuğu ise Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Güncel Önkal olacak. Önkal "Kentteki Özne" başlıklı konuşmasında insanın düşünme, bilme ve eyleme öznesi olarak kendi yaşam alanı olan kentle kurduğu ilişki üzerine değinecek.

Kaynak: Bültenler