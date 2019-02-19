Tarih Kitaplarına Gençlerden Büyük İlgi

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Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz
5. Kitap Fuarı'nda tarih kitapları ve tarihi romanlara gençler ilgi gösteriyor. Samsun
'da düzenlenen Karadeniz 5. Kitap Fuarı'na kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle tarih alanında yayın yapan yayınevleri, gösterilen ilgiden oldukça memnun.
Ünlü tarihçi yazar merhum Prof. Dr. Halil İnalcık
ile Prof. Dr. İlber Ortaylı
'nın eserlerini kitapseverlerle buluşturan Kronik Kitap görevlisi Serra Danış, fuar öncesi bu denli ilgi beklemediklerini söyledi.
Danış, "Fuara geldiğimizde açıkçası bu kadar ilgi beklemiyorduk ama çok yoğun bir ilgi var, özellikle gençlerden. Gençler gerçekten tarihe ilgi duyuyorlar." dedi.
Fuarın ilk gününde gerçekleşen İlber Ortaylı'nın imza etkinliğinde uzun kuyruklar oluştuğuna işaret eden Danış, bekleyenlerin çoğunun gençlerden oluştuğunun altını çizdi. Timaş
Yayınları görevlisi Elif Elmastaş ise geçen yıllara oranla tarih kitaplarına ilgi gösterenlerin gençler olduğunu aktardı.
Elmastaş, "Geçen yıl fuarda daha üst yaştakilere tarih kitabı satıyorduk ama bu yıl lise düzeyindekiler daha çok gelmeye başladı. Hatta ortaokul öğrencileri artık çok fazla rağbet ediyor. İlgi gösterenlerin yaşı git gide düşüyor." diye konuştu.
Gençlerin yalnızca tarihi roman değil, akademik tarih kitaplarını da satın aldıklarına dikkati çeken Elmastaş, "Tarih konulu bütün kitaplara bakıyorlar artık. Önceden lise düzeyine yalnızca roman veriyorduk ama lise bire giden bir arkadaşa bile ansiklopedi şeklinde bir tarih kitabı sattım." ifadesini kullandı.
Bu yıl beşincisi düzenlenen ve geçen senelerde gördüğü ilgi nedeniyle süresi 9 güne uzatılan Karadeniz Kitap Fuarı'na 220 yayınevi katılıyor.
İlk 2 gününde 45 bin kitapseverin ziyaret ettiği fuar, 24 Şubat'a kadar açık olacak.
Karadeniz
Kaynak: AA