Kaynak: AA

Seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu'nun seramik atölyesi, İzmit Belediyesi 'nin vizyon projelerinden olan "Tarih Koridoru" kapsamında güzelleştirilen, tarihsel dokuyu muhafaza eden, sivil mimari örnekleri barındıran Kapanca Sokak'ta açıldı.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan , Hacıhasan Mahallesi'nde, Doğu Roma ve Osmanlı dönemine tanıklık eden, Cumhuriyet döneminin önemli tarihi ve turistik sembollerini barındıran sokakta tarihi hamamın karşısındaki "Elimin Çamuru" seramik atölyesinin açılışına katıldı.Burada konuşan Doğan, Eroğlu'nun değerli bir iş yaptığını belirterek, "Birincisi Türk kadını olarak girişimcilik örneği gösteriyor. İkincisi ise kendi emekleriyle bu işi yapıyor. Bu işin içinde ruh var. Onun için çok değerli görüyorum." ifadelerini kullandı.Yeni neslin sanatla iç içe olmasını arzuladıklarını dile getiren Doğan, "Bu şehre sanat yakışır. Bu kentte sanatın her zaman yaşanmasını istiyoruz. Bu sokağın her taşı, her konağı 3 bin yıllık tarihin izlerini taşıyor. 10 yıldır ilmek ilmek işlediğimiz ve şehir turizmine kazandırdığımız bu sokağımızda bu tür mekanların açılması bizi çok mutlu ediyor. Temennimiz sokağımızın her köşesinde bu tür mekanların açılması ve bu sokağın turizm şehri İzmit'in kalbi olarak kalmasıdır." diye konuştu.Eroğlu ise çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.Konuşmaların ardından açılış kurdelesini Nevzat Doğan, Çiğdem Eroğlu, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik, Cam ve Çinicilik Programı Dr. Öğretim Üyesi Nermin Demirkol, Eroğlu'nun ustası Kültür ve Turizm Bakanlığı seramik ve çini sanatçısı Mehmet Yıldırım , Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Başkanı Selvi Çınar ile diğer katılımcılar kesti.Atölyeyi gezerek sanatçı Eroğlu'ndan ürünler hakkında bilgi alan Doğan, çarka oturup küçük bir tabak şekillendirdi. Daha sonra "Efsane Mehmet" lakabıyla anılan Kültür ve Turizm Bakanlığı seramik ve çini sanatçısı Mehmet Yıldırım, gösteri yaptı.