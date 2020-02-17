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Tarih üzerindeki otel ve pansiyonun yıkımı sürüyor

FATİH'te bulunan tarihi sur kalıntıları ve çeşmenin üzerindeki 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkım çalışmaları devam ediyor.

17.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:43Tarih üzerindeki otel ve pansiyonun yıkımı sürüyor
FATİH'te bulunan tarihi sur kalıntıları ve çeşmenin üzerindeki 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkım çalışmaları devam ediyor.

Tarihi surun Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan, tarihi sura ve çeşmeye zarar veren 5 katlı otel ile bitişiğinde 4 katlı pansiyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. Bakanlığın talimatıyla geçtiğimiz günlerde Fatih Belediyesi tarafından boşaltılan otel ve pansiyonun yıkım çalışmalarına başlanmıştı. Bina içinden başlayan yıkım çalışmaları, bugün dışarıdan iş makinesiyle devam ediyor.

ÇEŞMEYİ KORUYAN SAC YIKILDI

Yıkım çalışmaları esnasında binadan dökülen molozların tarihi çeşmeye zarar vermemesi için çeşmenin üzerine sac konularak önlem aldığı görüldü ancak sac, yıkım çalışmaları esnasında binadan dökülen molozların ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çeşmeyi koruyan sacın yeniden takılması için çalışmalara bir süre ara verildi. Belediye ekipleri sacı yeniden monte etmek için çalışmalara başladı.


- İstanbul

Cankurtaran, Güncel

Kaynak: DHA

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