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Tarih üzerine inşa edilen otel ve pansiyonun yıkımı tamamlandı

FATİH'te tarihi çeşme ve surların üzerine inşa edilen otel ve pansiyonun yıkımı tamamlandı.

21.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:58
FATİH'te tarihi çeşme ve surların üzerine inşa edilen otel ve pansiyonun yıkımı tamamlandı. Yıkım sonrası ortaya çıkan son durum havadan görüntülendi.
DHA'nın gündeme getirmesinin hemen ardından Mahallesi'nde tarihi sur ve çeşme üzerindeki otel ile pansiyon için yıkım kararı alındı. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkım talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini ifade etti.
İstanbul'da açıklamalarda bulunan Kurum, "En son Fatih'te tarihi bir çeşmenin üzerine otellerin yapıldığını gördük ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla orada hemen yıkım sürecine girdik. O tarihi ve kültürel değeri gün yüzüne çıkaracak süreci adımı attık. Fatih belediyemiz surların restorasyonunu yapacak ve üstünü millet bahçesine çevireceğiz. Bu parkta, bahçede vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler. Bir taraftan tarihsel dönüşümü yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı.
Hafta başı başlayan çalışmalarda 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkımı tamamlandı. Yıkım sonrası ortaya çıkan son durum havadan da görüntülendi.
Tarih üzerine inşa edilen otel ve pansiyonun yıkımı tamamlandı

Cankurtaran, Fatih, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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