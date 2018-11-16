Tarih Vakfı ile Kültürel İşbirliği Sağlandı

Tepebaşı
Belediyesi ile Tarih Vakfı arasında imzalanan protokol neticesinde her ay Eskişehir
'de ortaklaşa kültürel bir etkinlik gerçekleştirilmesi imza altına alındı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
ile Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan
, kültürel işbirliği protokolü imza töreninde bir araya geldi. Törene Başkan Ataç ve Alkan'nın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş
, Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı Doğan Çetinkaya
ve Tarihçi Prof. Dr. Kemal Yakut da katıldı. Başkan Ataç ve Alkan'ın imzaladığı protokol ile Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı, ayda bir kez olmak üzere ortaklaşa panel, konferans ya da söyleşi organizasyonu gerçekleştirecek.
Tarih Vakfı Başkanı Alkan, imza töreninde yaptığı konuşmasında, işbirliği hakkında değerlendirmede bulunarak, "Bizim belediyeler ile kültürel işbirliği konusunda deneyimlerimiz var. Çanakkale
, Şişli
, Nilüfer, Seyhan
Belediyeleri ile devam eden işbirliğimiz var. Eskişehir tabi Türkiye
'nin ortası ve aynı zamanda en parlak yeri. Biz burada ilk adımı sizle attığımız için mutluyuz. Kültüre, sanata ve bilime verdiğiniz değeri ve çalışmalarınızı biliyoruz. Biz de Türkiye'nin en köklü, eski tarih vakfıyız. Toplumsal Tarih Dergimiz önümüzdeki ay 300. sayısı ile çıkacak, Türkiye'nin en uzun süreli tarih dergisidir, 25 yıldır aralıksız yayınlanmaktadır. Aynı zamanda bastığımız 500'ün üzerinde kitabımız var. Bugüne kadar yaptığımız tüm işbirlikleri başarı ile sonuçlandı. Bu tecrübemizi de paylaşmak istiyoruz, herhangi bir maddi kazancımız ya da talebimiz söz konusu değil. Karşılıklı olarak birbirimize katkı sağlamak, birikimimizi paylaşmak adına adımlar atıyoruz. Sizinle de tamamen gönüldaşlık esası ile çalışacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç ise konuşmasında, "Biz yapacağımız işlerde her zaman alanında etkin ve uzman kurum, kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'de kültürel ve sanatsal anlamda uzun süredir devam eden birçok faaliyetimiz var. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken işimizi kolaylaştıran başlıca unsur, Eskişehir halkının kendisi. Vatandaşlarımız kültürel ya da sanatsal faaliyetlere yoğun biçimde ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar katılımın olmadığı ya da zayıf olduğu hiçbir etkinliğimiz olmadı. Sizlerle de kültüre, sanata ve bilime faydalı işler yapacağımıza eminim, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
İki kurumun buluşarak projenin hayata geçirilmesine aracılık eden Tarihçi Prof. Dr. Kemal Yakut da "Gerçekleştirdiği kültürel faaliyetlerden ötürü her zaman Ahmet Başkana şükran borçluyuz. Tepebaşı Belediyesi son yıllarda kültür-sanat konularında çığır açtı. Eskişehir ve Türkiye için ihtiyaç duyulan önemli organizasyonları hayata geçirdiler. Bu çalışma da hem akademi dünyasına hem de kente önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Alkan, işbirliği protokolünü imzaladı. - ESKİŞEHİR
Türkiye,Tepebaşı,Eskişehir