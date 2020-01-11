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Tarihçi İlber Ortaylı'dan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

Tarihçi İlber Ortaylı, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında hazırlanan ikinci video mesaja imza atarak, "100'üncü yıl hepimize kutlu olsun." dedi.

11.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:48Tarihçi İlber Ortaylı'dan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı
Tarihçi İlber Ortaylı, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında hazırlanan ikinci mesaja imza atarak, "100'üncü yıl hepimize kutlu olsun." dedi.
Meclisin kuruluşunun 100. yılı için özel hazırlanan ikinci video mesaj, TBMM Başkanlığının resmi Twitter hesabından yayınlandı.
Sosyal medyada "TBMM 100 yaşında", "Nice yüzyıllara" etiketiyle paylaşılan mesajda, İlber Ortaylı, "23 Nisan 1920'de devleti bir meclis hükümeti olarak hayata devam ediyor. Bu bir konvansiyonel sistem dediğimiz meclis hükümetidir. Türkiye devleti böyle hayatına devam etti, edecek. Böyle olması da lazımdır. 100'üncü yıl hepimize kutlu olsun." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha önce Meclisin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı değerli bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar ve dünyasından isimlerin, 23 Nisan 2020'ye kadar Milli Mücadele sürecinde yaşananları sosyal medyadan kısa paylaşımlarla kamuoyuna anlatacağını belirtmişti.

İlber Ortaylı, 23 Nisan, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

Politika

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