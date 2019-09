Tarihçi Kemal Karpat'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

ABD'nin Wisconsin eyaletinde şubat ayında vefat eden Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın ismi uzun yıllar ders verdiği üniversitedeki kütüphanenin duvarında yaşatılacak.

Ünlü tarihçinin ismini taşıyan plaka, düzenlenen törenle Wisconsin Üniversitesi Memorial Kütüphanesi'ndeki bağışta bulunanlar duvarına yerleştirildi.

Törene, üniversite yönetiminden üst düzey yetkililerin yanı sıra okuldaki Türk öğrenci derneğinden temsilciler de katıldı.

Karpat'ın anısına törende konuşma yapan Wisconsin Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Tarih Profesörü Deniz Balgamış, Karpat'ın üniversitede göreve başladığı 1964'den beri Osmanlı Türk Tarihi ve Dili koleksiyonu oluşturmak için kütüphaneye sürekli kitap bağışında bulunduğunu anlattı.

Balgamış, Karpat'ın kendi parası ile Türkiye'den kitaplar getirttiğini de hatırlatarak, "Sadece kariyeri boyunca değil emekli olduktan sonra da Profesör Karpat, Rumence, Rusça ve Türkçe dillerinden oluşan kendi kütüphanesini bağışlayarak okul kütüphanesi koleksiyonuna desteğini sürdürdü. Kemal Karpat'ın mirasının bu kütüphanede onurlandırılmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- Kemal Karpat kimdir?

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde 1957'de tamamladı. Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etüdes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.

Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yürüttü.

96 yaşında yaşamını yitiren Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.

Kaynak: AA