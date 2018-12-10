Tarihçi Mehmet Şahin Okurlarıyla Buluştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:03



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:03

Malatyalı tarihçi yazar Mehmet Şahin, yazdığı son kitabı "Dünyayı Yöneten Tarihsel Akıl' için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.İmza günü dolayısıyla Malatya Anadolu Lisesi öğrencileriyle yapılan konferansta konuşan Mehmet Şahin, tarih öğrenmenin önemine dikkat çekerek, günümüzde yaşanan her önemli gelişmenin altında mutlaka bir tarihsel aklın bulunduğunu belirterek, gençlere tarih öğrenmenin önemini anlattı.Kurtuluş savaşı yıllarında 8 Temmuz 1920'de Yunan ordusunun Bursa'yı işgal ettiğinde, TBMM kürsüsüne asılan siyah sancağın, 11 Eylül 1922'de Bursa işgalden kurtulana kadar orada asılı kaldığını belirten Mehmet Şahin, bu durumun Türk milletinin tarihine ve toprağına bağlılığın bir göstergesi olduğunu söyledi. Ayrıca Kurtuluş savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taaruz'u özellikle 26 Ağustos tarihine denk getirerek, Malazgirt savaşını da bir kez daha düşmana hatırlatmış olduğunu söyledi. Tarihteki bir çok olayın üzerinden asırlar geçmesine rağmen yeniden yaşandığını ve bunun adına kendisinin 'Tarihsel Akıl' dediğini belirten Mehmet Şahin, son kitabını da bu konu üzerine yazdığını belirtti. Bugüne kadar toplam 23 adet kitabının yayımlandığını, son kitabı olan 'Dünyayı Yöneten Tarihsel Akıl' kitabının da üç yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Mehmet Şahin, bu ay okuyucusu ile buluşan kitabının gençlerin ve tarih meraklılarının büyük ilgisini çektiğini belirtti.Mehmet Şahin, artık ülkede 'Tarihe Aşık Gençlerin' yetiştiğini ve bunun gelecek için çok sevindirici olduğunu kaydetti. - MALATYA