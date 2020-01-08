Haberler » Güncel » Tarihçi profesör Salim Koca son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Tarihçi profesör Salim Koca son yolculuğuna uğurlandı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Salim Koca'nın cenazesi memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

08.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:04
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Salim Koca'nın cenazesi memleketi 'nın ilçesinde toprağa verildi.
Koca'nın Yeşildağ Mahallesi'ndeki evinden alınan cenazesi Salur Camisi'ne getirildi. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Koca'nın öğrencilerinin yanı sıra Hacı Bayram Veli Üniversitesinde mesai arkadaşları, Ankara Üniversitesinden bazı öğretim görevlileri, eşi Neriman Koca ve 3 çocuğu da cenaze töreninde yer aldı.
Koca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Beyşehir ilçesinde defnedildi.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalında lisans, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programını tamamlayan Koca'nın Türk Dil Kurumunun (TDK) öncülüğünde yazdığı 20 eseri bulunuyor.
Koca'nın "Türkiye Selçukluları Tarihi, "Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri" ve "Dandanakan'dan Malazgirt'e" adlı eserleri birçok dile çevrildi.
Koca, özellikle Türklerin Anadolu'ya gelişinden bugüne kadar olan süreçle ilgili yaptığı araştırmalarla dikkati çekti.
Tarihçi profesör Salim Koca son yolculuğuna uğurlandı

Hacı Bayram, Salim Koca, Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52  MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti - Haber
15:52  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Şahin: "Tercih edilen bir üniversiteyiz" - Haber
15:51  GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI - Haber
15:50  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI - Haber
15:46  Mersin Valiliğinden yalanlama - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
8.01.2020 15:52:53