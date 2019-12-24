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Tarihçi Şahin akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen programda konuşan Tarihçi Yazar Tahir Erdoğan Şahin Türklerin İslam'ı bir günde kabul etmediğini söyledi.

24.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:45 Tarihçi Şahin akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi
Yazarlar Birliği Şubesi tarafından düzenlenen programda konuşan Tarihçi Yazar Tahir Erdoğan Şahin Türklerin İslam'ı bir günde kabul etmediğini söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen programda Diyanet Vakfı Erzincan Şubesinin Diyanet Gençli Merkezindeki toplantısında konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarihçi Tahir Erdoğan Şahin, milattan önce altı binli yıllardan başlamak üzere Erzincan'ın ve Anadolu'nun tarihini anlattı. Şahin toplantıda yeni yayınlanmış olan 5 ciltlik "Erzincan Tarihi" isimli kitabını da tanıttı. Türklerin İslam'ı bir günde kabul etmediğini söyleyen Şahin "Türkler İslam'ı bir günde kabul etmiş bir millet değildir. 1071 Malazgirt zaferi İslam'ın Anadolu'ya girişinin başlangıcı olsa bile, Anadolu'daki Hıristiyanların gerçek Hıristiyanlığa yakın tevhidi bir inanca sahip olduğunu biliyoruz. Teslis inancını kabul etmeyen bir yapı vardı. Bu sebepledir ki kısa bir zaman içerisinde Anadolu insanı İslam'ı yıllar içerisinde kabul etti." dedi.

Toplantı sonrasında dinleyicilerden gelen soruları da cevaplandıran Tarihçi Tahir Erdoğan şahin tarihçilerin konuları anlatırken belge ve bilgi olmayan konularda kesin ifadeler kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Şahin'in konuşmasını akademisyenler, öğretmenler ve üniversite öğrencileri ilgiyle dinledi. - ERZİNCAN

Erdoğan Şahin , Erzincan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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