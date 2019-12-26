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Tarihçi yazar İlber Ortaylı, Bursa'da konferans verdi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı" kapsamında konferans verdi.

26.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:18 Tarihçi yazar İlber Ortaylı, Bursa'da konferans verdi
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, " Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı" kapsamında konferans verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, fuarın misafir ülkesi Bosna Hersek'in tarihini anlatan Ortaylı, ülkenin Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı tarafından fethedildiğini hatırlatarak, "Bosna, Hristiyanlıktan Müslümanlığa en kolay geçen memlekettir. Bosna'nın Müslümanlığı geçmesi Müslüman dünyası için bir kazançtır." dedi.
Ortaylı, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de toprak kaybı yaşamasıyla özellikle 1878 Berlin Kongresi'nden itibaren Boşnakların Anadolu'ya, Bursa'ya göç etmeye başladığını dile getirdi.
Bosna Hersek'in başkenti 'yı Bursa'ya benzeten Ortaylı, şöyle konuştu:
"Turistik hedeflerinizden biri Bosna olsun. Hiç değilse iki yılda bir, çok iyi olur. Biz imparatorluğun çocuklarıyız, hala onun mirası üzerindeyiz. O Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin cumhuriyetidir. Türkiye'yi önemli bir ülke yapan şey budur. Biz mirasımızı koruruz. Bosna bizim için çok önemli bir parçadır ve o önemli parçanın Rumeli olarak içimizde yaşamasından son derece memnunuz."
Konferansın sonunda Ortaylı'ya, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına tablo hediye edildi.

İlber Ortaylı, Saraybosna, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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