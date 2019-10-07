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Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede dün 84 yaşında vefat eden tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan'ın cenazesi toprağa verildi.

07.10.2019 13:50Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da tedavi gördüğü hastanede dün 84 yaşında vefat eden tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan'ın cenazesi toprağa verildi.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Mühibe Armağan'ın naaşı, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Emirsultan Camisine getirildi.
Cami bahçesinde düzenlenen törene Mustafa Armağan ve yakınları, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Mühibe Armağan'ın naaşı, öğle vakti İl Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Mustafa Armağan, Bursa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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