Tarihe Geçecek Uçuş İçin Sadece 19 Kişilik Bilet Kaldı

Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuş olarak tarihe geçecek olan Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Singapur uçuşuna büyük ilgi gösterilince 350 yolcu kapasiteli uçakta sadece 19 kişilik bilet kaldı.

6 NİSAN SAAT 02.00'DE SON BULACAK

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tarihe geçecek büyük göç 5 Nisan saat 03.00'de başlayacak ve 7 Nisan saat 00.00'da son bulacak. Türk Hava Yolları'nın da Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşları 6 Nisan Cumartesi saat 02.00'de son bulacak.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Atatürk Havalimanı'ndan son yapılacak tarifeli uçuşu olacak Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan Cumartesi saat 02.00'deki İstanbul-Singapur uçuşu yerli ve yabancı yolcular tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

19 KİŞİLİK YER KALDI

Yoğun talep nedeniyle 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçakla yapılacak olan TK54 sefer sayılı uçuş için sadece 19 kişilik bilet kaldığı öğrenildi. Yoğun talep nedeniyle tarihi uçuşun ekonomi sınıfı biletlerinin 5 bin 432 liradan, business sınıfında ise 17 bin 941 liradan satışı devam ediyor.

Kaynak: DHA