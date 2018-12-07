Tarihe Geçen Kadınlar Efeler'de Anıldı

07 Aralık 2018 Cuma 16:12



07 Aralık 2018 Cuma 16:12

Efeler Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi'nin iş birliği ile '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' dolayısıyla konferans düzenlendi. Konferansın ardından açılan sergi ile de Türk kadınının Cumhuriyet ve Atatürk devrimleriyle elde ettiği kazanımlar fotoğraflarla anlatıldı.Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş, Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın muhtarı Aydınlı Gül Esin'in hayatına dair bilgiler verdi. Açılış konuşmasını yapan ADD Aydın Şube Başkanı Müslime Güneş, "5 Aralık Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkının verildiği ve bunun dünyada kullanılmasını sağlayan özel bir gün olarak kabul edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen Türk devrimi ile insan hak ve özgürlüklerine alan açarak çağdaş medeniyete ulaşma çabasını başlatmış ve başarı ile sonuçlanmış" dedi.Ülkemizde kadın hakları konusunda en büyük gelişmenin cumhuriyet döneminde gerçekleştiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş, "Bu gelişmede şüphesiz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rolü büyüktür. Türk kadını siyasal hayatta ilk adımını cumhuriyetin 7'inci yılında 5 Nisan 1930 günü attı. 1930 öncesi ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan kadınlara oy hakkı verilmesi yönündeki düşüncenin gittikçe güçlenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taraftar bulması üzerine meclise sevk edilen yeni belediyeler yasası ile ilk adım atılmıştır. 1930 yılında 1580 sayılı yasa ile Türk kadınına ilk kez cumhuriyet rejimi belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. 5 Aralık 1934'te ise İsmet İnönü ve 191 arkadaşının teklifi ile anayasanın bazı maddelerinde değişiklikler yapılarak Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan önerge meclis tarafından kabul edilmiştir" diye konuştu.Aydın'da Gül Esin'in isminin daha çok ön plana çıkması gerektiğini sözlerine ekleyen Güneş, "6 Kasım 1933 günü Karpuzlu Nahiye merkezli olan Dermirdere Köyü'nde seçimde toplamda 8 kişi muhtarlık için aday olmuş ve Gül Esin 7 erkeğin içerisinde muhtar olarak seçilmiştir. Aydınlı Gül Esin hanımın adını bence her yere yaymalı. 78 yıl sonra kendisinin adının bir parka verilerek büstünün dikilmesi güzel bir şey ancak 78 yıl beklenmemeliydi.Esin'in ismi bir sokağa, bir caddeye yada kadınlara yönelik yapılacak olan herhangi bir tesise verilmesi doğru bir karar olacaktır" ifadelerini kullandı.Konferansın sonunda Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'da 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nde kadınlarımızın da sırtlarında cepheye mermi taşıdıklarını ve bu mermileri yağan yağmurdan korumak için sırtlarındaki bebeklerinin üzerindeki örtüleri alarak mermilerin üzerine örttüklerini hatırlatarak vatan sevgisinin önemine dikkat çekti. Kadınların her zaman baş tacı olduğunu söyleyen Başkan Özakcan, konuşmasından dolayı Güneş'i tebrik ederek fincan takımı takdim etti.Konuşmaların ardından Türk kadınının Cumhuriyet ve Atatürk devrimleriyle elde ettiği kazanımlar fotoğraflarla anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı. - AYDIN