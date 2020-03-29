Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadar dördü NATO askeri, ikisi yabancı diplomat 110 vakanın tespit edildiği ve dört kişinin yaşamını yitirdiği Afganistan 'da, başkent Kabil karantinaya alındı. Kabil'de eczaneler ve süpermarketler dışındaki tüm dükkanlar da kapalı olacak.

Kabil'den önce karantina ilan edilen Herat kentinde ise bir koronavirüs kurbanı hiçbir yerleşimin olmadığı dağ başında gömüldü.

FOTOĞRAFLAR SES GETİRDİ

Dünya çapında ses getiren fotoğraflarda, bembeyaz koruma kıyafeti giymiş ekiplerin tabutu taşıdığı görülüyor. Bir kepçe tarafından açılan mezara tabut indirilirken, etrafta kimse yok.

Ekipler ambulansın yanına dönerken, kepçe hızlıca cesedin üzerini toprakla kapattı. Hemen ardından bu kez kurbanın yakınları kadraja giriyor ve mezarın üstüne kapanan kurbanın yakınları gözyaşı döküyor.

ÜLKEDE VAKA SAYISI AZ ANCAK ÇOĞU KİŞİYE TEST YAPILMADI

Afganistan'ın batısındaki Herat, virüsün şimdiye kadar 35 bini aşkın insana bulaştığı İran sınırında yer alıyor.

Afganistan'da hayli az vaka belirlense de, on binlerce insanın İran'dan ülkeye döndüğü biliniyor ve birçoğunun teste girmediği biliniyor.