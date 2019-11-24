Tarihe geçen Libertadores Kupası finalinde kazanan Flamengo

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası'nın final karşılaşmasında Brezilya temsilcisi Flamengo, Arjantin ekibi River Plate'yi 2-1 mağlup ederek 38 yıl sonra kupayı müzesine götürdü.

60 yıl sonra Arjantin ve Brezilya ülkelerinin takımlarının karşı karşıya geldiği Libertadores Kupası finali Monumental de Lima Stadı'nda oynandı. Flamengo 89 dakikasını 1-0 geride götürdüğü mücadelenin son 3 dakikasında bulduğu iki gol ile müsabakayı kazanmayı başararak 38 yıl sonra kupanın sahibi oldu. Karşılaşmada Brezilya ekibine galibiyeti ve kupayı getiren golleri 89'uncu ve 92'nci dakikalarda "Gabigol" lakaplı Brezilyalı futbolcu Gabriel Barbosa kaydetti. River Plate'in tek golü ise 14'üncü dakikada Santos Borre'den geldi. Final maçının son dakikasında Flamengo'dan Gabigol ve River Plate'den Exequiel Palacios kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Flamengo'nun 38 yıl sonra kupayı kazanmasında başrolü oynayan Gabigol aynı zamanda toplamda attığı 9 golle, turnuvanın en golcü ismi oldu.

Flamengo böylece 1981 yılından sonra kulüp tarihinde ikinci kez Libertadores Kupası'nı kazanma başarısı gösterirken geçen senenin Libertadores Kupası sahibi River Plate, kupayı son dakikalarda yediği iki golle dramatik şekilde kaybetti.

JORGE JESUS, FİNAL TALİHSİZLİĞİNİ SONA ERDİRDİ

38 yıl sonra Libertadores Kupası'nı kazanmayı başaran Flamengo'nun Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, böylece final şansızlığını da kırmış oldu. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Portekiz ekibi Benfica'nın başında 2013 ve 2014 yıllarında üst üstte oynadığı iki UEFA Avrupa Ligi Finali'ni kaybetmişti. Jesus'un takımın başında yer aldığı Benfica, 2013 yılındaki UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiliz ekibi Chelsea'ye uzatma dakikalarında yediği golle dramatik bir şekilde kaybederken, 2014 yılında oynanan finalde ise İspanyol takımı Sevilla karşısında seri penaltı vuruşları sonucunda kaybederek kupayı rakibinin kazanmasına engel olamamıştı.

FLAMENGO'DA TANIDIK YÜZLER

Libertadores Kupası'nı 38 yıl sonra müzesine götüren Flamengo'nun kadrosunda tanıdık isimler göze çarpıyor. Brezilya ekibinin kadrosunda Fenerbahçe'de 2014-2016 yılları arasında forma giyen Diego Ribas ve 2015-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturan Luiz Rhodolfo bulunurken aynı zamanda kariyerlerinde Avrupa'nın çeşitli liglerinde forma giymiş Vitinho, Diego Alves, Gabigol, Rafinha, Filipe Luis gibi oyuncular da yer alıyor.