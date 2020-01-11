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Tarihi Alan Başkanlığı personeline 'Etkin İletişim ve Takım Ruhu' semineri

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeline, 'Etkin İletişim ve Takım Ruhu' hizmet içi eğitim semineri verildi.

11.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:42Tarihi Alan Başkanlığı personeline 'Etkin İletişim ve Takım Ruhu' semineri

ÇANAKKALE Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı personeline, 'Etkin İletişim ve Takım Ruhu' hizmet içi eğitim semineri verildi.

Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda, Alan Başkanlığı personeline, Eğitimci-Yazar Yusuf Yeşilkaya tarafından 'Etkin İletişim ve Takım Ruhu' semineri verildi. Alan Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen seminere, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ve kurum personeli katıldı.Seminerle ilgili olarak Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte yeni bilgi ve teknolojileri öğrenmeyi ve çalışanların bu konularda yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir ortamda kurumumuz; hizmette etkinliğin, verimin, kalitenin yükseltilmesi, çalışma süreçlerinde meydana gelebilecek hataların ve eksikliklerin azaltılması, nitel ve nicel yönlerden gelişmenin sağlanması, aynı zamanda içinde bulunduğumuz ortama uyma, güdüleme, motivasyon, kişisel gelişim sağlama, mesleki yeterliliklerimizi arttırma amacıyla bizlere çeşitli eğitim ortamları yaratmaya devam etmektedir" denildi.



Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: DHA

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