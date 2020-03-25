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Tarihi Apollon tapınağı sessizliğe büründü

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan ve bünyesinde Apollon Tapınağını barındıran Side sessizliğe büründü.

25.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:16
Tarihi Apollon tapınağı sessizliğe büründü
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan ve bünyesinde Apollon Tapınağını barındıran Side sessizliğe büründü. Turistlerin ülkelerine dönmeleriyle kalanların da sokağa çıkmaması sebebiyle caddeler tamamen boş kaldı. Hiçbir iş yerinin açık olmadığı, caddelerinde insan bulunmayan Side tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor.

Korona Virüsünden korunmak amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen Manavgat ilçe merkezinde yoğunluk yaşanırken hemen yakınındaki tarihi Apollon Tapınağıyla ünlü turizm bölgesi Side'de kuş uçmuyor. Özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ve Manavgat ilçe merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunan tarihi mekan, salgın sonrası adeta sessizliğe büründü. Hem Korona virüs önlemleri hem de turist olmaması sebebiyle esnafın kepenk kapattığı Side'de her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Apollon Tapınağı da en sakin günlerini yaşıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Apollon Tapınağı, Apollon, Side, Güncel

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