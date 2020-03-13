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Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.

13.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:29
Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi
Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.

Ekipler özel kıyafet giyerek korona virüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi'nin her köşesini didik didik temizledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Belediyesi, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet, Güncel

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