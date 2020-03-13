Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi
Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.
13.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:08
Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi
İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti. Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.Ekipler özel kıyafet giyerek koronavirüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi'nin her köşesini didik didik temizledi.
İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti. Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.Ekipler özel kıyafet giyerek koronavirüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi'nin her köşesini didik didik temizledi.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi
Etiketler : Fatih Belediyesi, Ayasofya Müzesi, Genel
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