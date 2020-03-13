Menü
Haberler ›› genel ››Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi - Haberler

Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi

Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.

13.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:08
Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi
İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.
Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.
Ekipler özel kıyafet giyerek koronavirüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi'nin her köşesini didik didik temizledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Belediyesi, Ayasofya Müzesi, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi Haberler
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut Haberler
DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi