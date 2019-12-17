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Tarihi binadaki yangın, büyümeden söndürüldü

İZMİT'te kaymakamlığa ait tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

17.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:59Tarihi binadaki yangın, büyümeden söndürüldü

İZMİT'te kaymakamlığa ait tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Mahallesi Dut Sokak'taki İzmit Kaymakamlığı'na ait Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi olarak hizmet veren 2 katlı ahşap binada saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında, küçük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Mesai saati henüz başlamadan çıkan yangının çıkın nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



İzmit Kaymakamlığı, Kocaeli, Kozluk, Güncel

Kaynak: DHA

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