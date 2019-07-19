Haberler» Güncel» Haber

Tarihi binayı çökmesin diye halatla bağladılar

Sinop'ta virane haldeki tarihi bir binanın çökmesinden korkan mahalleli, çözümü binayı halatla bağlamakta buldu.

19.07.2019 08:53

Sinop'ta virane haldeki tarihi bir bina parça parça yok oluyor. 3 katlı tescilli yapı halatla bağlanarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Sinop'ta Osmanlı mimarisi ile yapılan tarihi bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bina, hem mahalle sakinlerini hem de yoldan geçenleri tedirgin ediyor. Binanın bir an önce tadilattan geçirilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, çözümü ise binayı halatla bağlamakta buldu.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Konu ile ilgili konuşan mahalleli Melek Köseoğlu, "Bu durumdan şikayetçiyiz. Tehlikeli bir durum. Sadece benim için değil, buradan geçen herkes için tehlike oluşturuyor. 7-8 yıldır bu binanın yanında oturuyorum. Her yağmur ve fırtınada biraz daha tehlike arz ediyor. Okuldan çıkan çocuklar her gün buradan geçiyor. Her an yıkılma tehlikesi var. Çocuklar için, vatandaşlar için, araçlar için çok tehlikeli bir durum" dedi.

Tarihi binayı çökmesin diye halatla bağladılar
Kaynak: İHA
Sinop, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:38   Çiğli'de robotik kodlama eğitimleri başladı
10:38   Bodrum'da kaçak binalar yıkılıyor
10:37   Tutuklanan katil zanlısı: Zavallı çocuk, üzüldüm ona
10:37   Kars'ta köylülerin mantar mesaisi
10:36   İzledikleri televizyon patladı
10:36   "S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor"
10:35   Erbil'deki saldırının faili HDP'li milletvekilinin ağabeyi çıktı