Tarihi Bölgede de Çay 1 TL

Tarihi bölgenin tam ortasında bulunan Hicri Sezen Pakı Çay Bahçesi… O, çocukluğumuzdan bize kalan, belki de en güzel anılarımıza ev sahipliği yapan, çay bahçelerinden… Çocukluğumuzda ağaçlar altında meyve suyumuzu, gençlik yıllarımızda çayımızı kahvemizi içtiğimiz çay bahçelerinden. Bugün kafelerin, kahvehanelerin karşısında yok olma tehlikesi yaşayan çay bahçeleri, Odunpazarı Belediyesi tarafından Odunpazarı Meydanı'nda bulunan Hicri Sezen Parkında yeniden canlandırılıyor. Üstelik, Tarihi Bölgenin o insanı alıp yıllar öncesine götürdüğü muhteşem atmosferinde; Tarihi Odunpazarı Evlerinin manzarası altında 1 TL'ye çay içmenin keyfi ise bambaşka.

Halkçı anlayış ile yönetilen Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Caddesinde ve Alaadin Parkta bulunan kafelerin ardından Tarihi Odunpazarı Meydanı'ndaki Hicri Sezen Parkı'nda yer alan çay bahçesini de kendisi işletmeye başladı. Odunpazarı Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen çay bahçesine, vatandaşların ilgisi de hayli yoğun. Odunpazarı Belediyesi tarafından işletilen diğer kafe ve parklarda olduğu gibi Hicri Sezen Parkı'nda da çay 1 TL. Güler yüzlü hizmet ve sıcak dost sohbeti ise bedava.

Gerçekleştirilen bu hizmet, hem Eskişehirlilerin hem de akın akın bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini kazandı. Ucuz ve kaliteli çay içmenin keyfine varan vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.