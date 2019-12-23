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Tarihi buharlı lokomotif Soma'da sergileniyor

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 146 ton ağırlığındaki, 1943 model Alman yapımı Kriegslok marka buharlı lokomotif, restorasyon çalışmalarının ardından İstasyon Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

23.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:32 Tarihi buharlı lokomotif Soma'da sergileniyor

MANİSA'nın ilçesinde, 146 ton ağırlığındaki, 1943 model Alman yapımı Kriegslok marka buharlı lokomotif, restorasyon çalışmalarının ardından İstasyon Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

TCDD Soma Gar Müdürlüğü Araç Bakım Depo Şefliği'nde 50 yılı aşkın süredir atıl durumda bulunan 4 buharlı lokomotiften ikisi 2016'da Gaziantep'e gönderildi, 1 lokomotif de geçen yaz, 'e gönderilerek şehir merkezinde sergilenmeye başlandı. Kalan 1760 beygir gücündeki 22,8 metre uzunlugunda, 146 ton ağırlığındaki 1943 Alman Kriegslok marka 1 buharlı lokomotif ise AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Soma Belediye Başkanı  AK Parti'li Ali Tulup'un girişimiyle, ekim ayında, gerekli bakım ve onarımlarının ardından zımpara ve boya işlemleri yapıldı. Geçmiş yıllarda daha çok Aydın - İzmir - Afyonkarahisar hattında kullanılmış olan tarihe tanıklık etmiş lokomotif yapılan restorasyon çalışmasının ardından Soma Garı önündeki alanda oluşturulan raylar önünde sergilenmeye başladı. Somalılar ve ilçeyi ziyaret edenler, tarihi lokomotif önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.



Balıkesir, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: DHA

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