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Tarihi Bulancak İskelesi'ni fırtına vurdu

Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan fırtına tarihi Bulancak İskelesi'nin korkuluklarının kırılmasına sebep oldu.

05.08.2019 18:02 Tarihi Bulancak İskelesi'ni fırtına vurdu
Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan fırtına tarihi Bulancak İskelesi'nin korkuluklarının kırılmasına sebep oldu.

Doğu Karadeniz'de etkili olan yaz sağanakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önceki gün bir anda bastıran ve gece boyu aralıklarla devam eden yağış sonrası yüksekliği 3-4 metreye ulaşan dalgalar, Tarihi Bulancak İskelesi'nin korkuluklarına zarar verdi ve kırılmasına sebep oldu.

Eski Cumhurbaşkanlarından Celal Bayar'ın Giresun'un Bulancak ilçesine giderken, kayığının alabora olması üzerine 1953 yılında yaptırdığı ve 272 metre uzunluğuyla döneminde Türkiye'nin en uzun iskelesi olma özelliğini taşıyan Bulancak İskelesi, devlet karayolunun sahil kenarına alınması ve Karadeniz sahil yolunun deniz doldurularak yapılması nedeniyle boyu 125 metre kısaltılmıştı. 2019 yılının Mart ayında yenileme çalışmalarının yapıldığı Bulancak iskelesi baskı beton çalışmaları, korkuluklar ve elektrik ışıklarının yenilenmesiyle modern bir görünüme kavuşmuş oldu. - GİRESUN

Karadeniz, Bulancak, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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