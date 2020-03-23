Tarihi Bursa Kapalıçarşı kepenk kapattı
Koronavirüs, Bursa'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Kapalıçarşı'yı da etkiledi.
23.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14
Koronavirüs , Bursa 'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Kapalıçarşı'yı da etkiledi. Salgının ardından iş hacmi büyük oranda düşen çarşı esnafı yönetim kurulunun aldığı kararla 30 Mart'a kadar kepenk kapattı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Bursa, Ekonomi