Tarihi "Butik" Otelin Odaları İlçe Adlarını Taşıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars
'ta, odaları ilçelerin adlarını taşıyan 120 yıllık tarihi Rus binasında hizmet veren butik otel, kentin tanıtımına katkı sunuyor.
Kentte Rus mimarisiyle 1900 yıllarda yapılan tarihi yapı, 2005 yılında restore edilerek turizme kazandırıldı. Türkiye
'de en iyi restore edilen butik oteller arasında gösterilen otel, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
Otelin odalarının Kars'ın ilçeleri Akyaka
, Arpaçay
, Digor
, Selim
, Sarıkamış
, Susuz
ve Kağızman
'ın adlarını taşıması, misafirlerden olumlu tepki alıyor. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde doğup Kars'tan geçen ve Kura Nehri ile birleşerek Hazar Denizi
'ne dökülen Aras Nehri
'nin adı da oteldeki suit odaya verildi.
Otelin restoranı da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, 23 medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye- Ermenistan
sınırındaki Ani Örenyeri'nin adıyla müşterilere hizmet veriyor.
Otelin Müdürü Mehmet Duman
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın 1900'lü yıllarda sivil Rus mimarisine göre inşa edildiğini söyledi.
Otelin 2005 yılında turizme kazandırılması amacıyla restore edildiğini ifade eden Duman, otelin ülkede en iyi restore edilen 10 butik otelden biri olduğuna işaret etti.
Duman, otelin yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topladığını anlatarak, "Kars'ta da çok güzel bir farkındalık kazandırdı, özelikle de gelen misafirlerimiz tarafından çok olumlu tepkilerle karşılaştık. Bina, tarihi yapıya uygun, tarihe sadık kalacak şekilde restore edildi. Aynı zamanda burayı insanlara konfor sunacağımız, tamamen Kars'ı tanıtacak noktaya getirdik." diye konuştu.
Butik otel, kentin tanımı için farkındalık oluşturdu
Otelin odalarına Kars'ın ilçelerinin adlarını verdiklerini anımsatan Duman, "Altısı standart, biri suit, diğeri de aile odası olmak üzere toplam 8 odamız var. Kars'ın tarihini ve yapısını anlatacak şekilde oda isimlerini ilçe isimlerinden koyduk. Odalarımızın 7'sine kentin 7 ilçesinin, 8. odasına ise Aras Nehri'nin ismini verdik." ifadesini kullandı.
Duman, tarihi binanın turizme kazandırılmasının kent için önemli bir değer olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Otele gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz burada konaklayıp oda isimlerini öğrendiklerinde aynı zamanda Kars'ın bir ilçesini de öğrenmiş oluyor ve bu ilçeyi tanımak için sorguluyor. Restoranın ismi de Kars'ı tanıtacak olan Ani Ören Yeri'dir. Bu uygulama ile kentte bir farkındalık oluşturduk."
Otelin ziyaretçilerinden Zeliha Koçak
da çok güzel bir yapının turizme kazandırıldığını ifade ederek, "Her odada ayrı bir duygu yaşıyoruz. Mesela damadımız Kağızmanlı, o odaya girdik ve o günleri anımsadık. Çünkü 40 sene sonra Kars'a yeniden gelmiştik. Herkes burayı gelip görsün." dedi.
Ziyaretçilerden Gülcan Bozdemir de Kars'a gezmek için geldiklerini dile getirerek, "Otel de odaların ilçe isimleriyle adlandırılması çok güzel. Böylece ilçeler ölümsüzleştirmiş. Mesela Kağızman odası var, turist olarak bu odada kalsam Kağızman'ı merak edip görmek isterim. Susuz'u merak ederim, turistler için güzel bir uygulama." değerlendirmesinde bulundu.
Kağızman,Kars
11 Aralık 2018 Salı 12:03