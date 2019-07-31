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Tarihi camide bulunan tüfek fişekleri tedirgin etti

Tarihi camide bulunan tüfek fişekleri tedirgin etti Sivas'ta tarihi Ulu camii de vatandaşlar tarafından bulunan fişekler cami cemaatinde tedirginliğe neden oldu.

31.07.2019 20:01
Tarihi camide bulunan tüfek fişekleri tedirgin etti
Tarihi camide bulunan tüfek fişekleri tedirgin etti
Sivas'ta tarihi Ulu camii de vatandaşlar tarafından bulunan fişekler cami cemaatinde tedirginliğe neden oldu.
SİVAS - Sivas'ta tarihi Ulu camii de vatandaşlar tarafından bulunan fişekler cami cemaatinde tedirginliğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Uluanak Mahallesinde bulunan tarihi Ulu caminde meydana geldi. Tarihi caminin lavabolar kısmında unutulmuş bir poşet olduğunu fark eden vatandaşlar poşeti kontrol etmek istedi. Poşeti kontrol eden vatandaşlar poşet içerisinde tüfek fişekleri görünce tedirginlik yaşayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede poşet içerisinde 8 adet fişek olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri tedirginlik yaratan fişekleri incelemek üzere emniyet müdürlüğüne götürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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