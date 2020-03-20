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Tarihi camide namazsız Cuma

Sivas'ta bulunan tarihi Ulu Camide, Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:47
Tarihi camide namazsız Cuma
Sivas'ta bulunan tarihi Ulu Camide, Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Cuma namazı kılınmadı.

Sivas'ta, Korona virüsü tedbirleri kapsamında il genelinde Cuma namazı kılınmadı. Alınan karanın uygulamasında aksaklıklar yaşanmaması için camilerde polis memurları görevlendirildi. Kent merkezinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de namazsız bir Cuma yaşadı. Caminin tüm kapılarının kilitli olduğu gözlendi.

Ulu Cami'de ilk kez Cuma kılınmadığına şahitlik ettiğini belirten Turan Düzardıç isimli cami cemaati "Ülkemizde virüs hastalığı var. Rabbim yardımcımız olsun. Camiler de kapandı. Cuma'mızı kılamadık. Rabbim devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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