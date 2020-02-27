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Tarihi camide Regaip Kandili yoğunluğu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Hz. Süleyman Camii'nde Regaip Kandili nedeni ile yoğunluk yaşandı.

27.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:56Tarihi camide Regaip Kandili yoğunluğu
'ın ilçesinde bulunan tarihi Hz. Süleyman Camii'nde Regaip Kandili nedeni ile yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar tarihi camiye akın edip dua ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Sur ilçesinde bulunan tarihi Hz. Süleyman Camii'nde Regaip Kandili nedeni ile yoğunluk yaşandı. Dua ve ibadet etmek için 27 sahabenin bulunduğu tarihi camiye akın eden vatandaşlar, burada dua edip ibadetlerini gerçekleştirdi. Vatandaşlardan Salih Aydemir, ibadet ve dua etmek için geldiğini ve bütün Müslümanların Regaip Kandili'ni kutladığını söyledi. Camiye gelen vatandaşlardan Hayri Mehmet Turhan ise Hz. Süleyman'ın, sahabelerin ve şehitlerin diyarında olduklarını ve ziyaret etmek için geldiklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Regaib Kandili, Diyarbakır, Sur, Güncel

Kaynak: İHA

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