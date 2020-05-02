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Tarihi camideki "hayır çarsısı" ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin kütüphanesinde hizmete açılan "hayır çarşısı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası çalıştıkları iş yerleri kapandığı için işsiz kalanlar ile fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

02.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:18
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin kütüphanesinde hizmete açılan "hayır çarşısı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası çalıştıkları iş yerleri kapandığı için işsiz kalanlar ile fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla başlatılan Eşrefoğlu Camisi Gönül Köprüsü Kampanyası kapsamında hizmet vermeye başlayan "hayır çarşısına", imkanı olan vatandaşlar temel gıda ve hijyen malzemelerinin yanı sıra nakdi yardımda da bulunabiliyor. Çarşıda sergilenen bu yardımlardan ihtiyaç sahibi ve fakir aileler istifade edebiliyor.
Kampanya çerçevesinde tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin kütüphane bölümü "hayır çarşısına" dönüştürülürken, ihtiyaç sahipleri öncelikle İlçe Müftülüğüne giderek ihtiyaçlarını bildiriyor, gerekli bilgileri alındıktan sonra ihtiyaç listesi oluşturularak bu çarşıya yönlendiriliyor. Hayır çarşısında görevli din görevlileri, listede belirtilen ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak, yardım edilecek kişilere teslim ediyor.
Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, gazetecilere, Kovid-19 salgını dolayısıyla ilçede işsiz kalan vatandaşların bulunduğunu ve bu durumda olanlarla ihtiyaç sahibi fakir ailelere ramazan ayının da gelmesiyle birlikte destekte bulunabilmek için harekete geçildiğini dile getirdi.
Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi Yönetim Kurulu'nun "hayır çarşısı" açılması için karar aldığını belirten Kükrek, Beyşehir Kaymakamlığının da onayıyla kampanyanın hayata geçirildiğini söyledi.
"Hayır çarşısı"nı, tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin kütüphane bölümünde oluşturduklarını aktaran Kükrek, şunları kaydetti:
"Acaba halkımıza 730 yıllık bir caminin gölgesinde hayır hasenat, verenlere ve almak isteyenlere arıcılık yapabilir miyiz' diye düşünürken bu çarşı fikri ortaya çıktı. Ama esas itibarıyla bizim bu çarşının ilk nüvesini oluşturan şey bizim yatılı Kur'an kurslarımızda bulunmakta olan malzemelerdi. Kurslarımızda, öğrencilerimizin evlerinde bulunması sebebiyle durmakta olan malzemeler vardı, pirinç, fasülye, bulgur gibi. Bunları biz önce fakirlere bir dağıtalım dedik, sonra da halkımıza açalım dedik. Halkımız da Allah razı olsun çok büyük bir teveccüh gösterdiler. İnanır mısınız, 10 lira, 20 liradan bin lira, 2 bin liraya kadar nakdi destek sağlayanlar oldu. Bazı esnaf kardeşlerimiz, 'biz kuru gıda malzemesi vermek istiyoruz' dediler, onları da kabul ettik, ediyoruz. Ayni ve nakdi tüm yardımları alıyoruz."
"Hayır çarşısı"nın, Kovid-19 salgını bitinceye kadar açık kalacağını da vurgulayan Kükrek, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise yardımların vefa ve destek gruplarında görevli din görevlilerince ulaştırılacağını anlattı.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak hayata geçirilen her türlü yardım kampanyası ve faaliyette, yardımların makbuz karşılığında alındığını hatırlatan Kükrek, "Bizim faaliyetlerimiz hep kanuni ve yasaldır, makbuzludur. Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerinde bizler 10 liranın dahi makbuzunu veriyoruz, bunu çok önemsiyoruz, olabildiğince şeffaf olmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimizin gönüllerinden en ufak bir soru işareti geçmeden rahatlıkla bize verecekleri emanetlerini biz fakir fukaraya ulaştıracağımızın güvencesini veriyoruz." diye konuştu. Tarihi camideki ’hayır çarsısı’ ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Türkiye, Güncel, Haber

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