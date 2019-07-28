Tarihi çarşı 200 yıl sonra sessizliğe büründü

Tarihi çarşı 200 yıl sonra sessizliğe büründüŞanlıurfa'nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

ŞANLIURFA - Bir zamanlar Şanlıurfa'nın adeta kalbinin attığı, 200 yıl boyunca çekiç ve tokmak sesinin eksik olmadığı tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor. Her geçen gün gelişen ticarete ayak uydurmakta biraz daha zorlanan çarşı esnafı, yaklaşık 200 yıldır iş yaptıkları dükkanlarını bir bir boşaltıyor. Kalan bir kaç esnaf ise akşama kadar dükkanlarının önünde oturarak müşteri bekliyor.1807 yılında yapıldı1807 yılında Hartavizade Hafız Muhammed Selim Efendinin oğlu Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan tarihi Hüseyniye Çarşıları birbirine paralel sokaklardan oluşuyor. Üzerine çapraz tonozlarla kapalı olan çarşıların her sokağında 15 dükkanın bulunuyor. Çarşıda, ilk yapıldığı yıllarda halı, kilim, keçe ve düz yaygılar satılıyordu. Bir süre Yemenici Pazarı olarak kullanılan çarşı, daha sonra ise bakırcı esnafına tahsis edildi. Hüseyniye Çarşıları Şanlıurfa Kültür Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından 1998 yılında restore edildi."Gelişen ticarete ayak uydurmakta zorlanıyor"Şanlıurfa'daki bu 200 yıllık tarihi çarşı, gelişen ticaret karşısında direnmeye çalışıyor. Eski günlerini mumla arayan çarşıdaki dükkanlar bir bir kapanmaya başladı. İş merkezlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu bölgelerden dükkan alan ya da kiralayan da çıkmıyor."Çarşının yeniden gözde haline getirilmesi gerekiyor"Yaklaşık 50 yıldır aynı yerde esnaflık yapan Remzi Kızıltaşoğlu, " Bu çarşı yılların çarşısıdır. Urfa'nın en eski çarşılarından birisidir. Güzide bir çarşıdır. Kimse gelip buradaki dükkanları sorup da kaç parayadır demiyor. Ben zamanında belediye başkanına dedim, bu dükkanları aç. Esnaf olması önemli değil açan terzi olsun, berber olsun, bakkal olsun, marangoz olsun ama dükkanlar açık olsun. Dükkanlar kapalı, dükkanları öldürdüler. Yılların esnafı vardı burada, hepsini çıkardılar. Ben de yetkililerden buraya bir el atmalarını istiyorum. Esnaf ölmüş. Koskocaman bir çarşı, yıllarını vermiş bir çarşı, tarihi bir çarşı, süper bir çarşı şu anda kapanmış. Benim ömrüm çürümüş, 50 senedir buradayım" diye konuştu.

Kaynak: İHA