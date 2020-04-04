Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarihi çarşı bir hafta daha kapalı

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart'a kadar kapatılan ve içerisinde 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 13 Nisan'a kadar kapalı olacağı açıklandı.

04.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:05
Tarihi çarşı bir hafta daha kapalı
Bursa 'da korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart'a kadar kapatılan ve içerisinde 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 13 Nisan'a kadar kapalı olacağı açıklandı.

Bursa'da korona virüs tedbirlerine yönelik alınan tedbirler gereği, tarihi Kapalı Çarşı'nın ilk olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağı açıklandı. Türkiye'de korona virüs vakalarının artması ve yeni tedbirlerin alınması üzerine çarşı yönetimi sürenin 6 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı yönetimi sürenin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tarihi Kapalı Çarşı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Tarihi çarşı bir hafta daha kapalı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

23:06: Tarihi çarşı bir hafta daha kapalı - Ekonomi 23:05: Tarihi çarşı bir hafta daha kapalı - Ekonomi 22:45: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar - Haber 22:06: SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi - Ekonomi 21:57: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı - Haber 21:46: Sayısal Loto çekildi (2) - Ekonomi 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi