Tarihi çarşı cıvıl cıvıl

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında günlerdir sessizliğin hakim olduğu Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarları, normalleşme süreci ile birlikte cıvıl cıvıl haline geri döndü.

Tarihi çarşı cıvıl cıvıl
01.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:41
Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında günlerdir sessizliğin hakim olduğu Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarları, normalleşme süreci ile birlikte cıvıl cıvıl haline geri döndü.

Maskelerini takan vatandaşlar tarihi kültür yolu, Gaziler Caddesi, Bakırcılar ve Almacı pazarı çarşısı başta olmak üzere kentin birçok yerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaş yoğunluğunun yanı sıra trafikte de yoğunluk oluşurken, ambulans ve itfaiye araçları zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı. Termometrelerin öğle saatlerinde 38 dereceyi gösterdiği kentte uzun süre sonra yeniden müşterileri ile buluşan dönerciler, aldıkları tedbirler ile müşterilerini ağırladı. Caddelerde ise bazı gençler akrobatik hareketler yaparak o anları sosyal medya hesapları için kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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