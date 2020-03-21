Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Tarihi çarşı esnafının yüzde 90'ı dükkan açmıyor - Ekonomi

Tarihi çarşı esnafının yüzde 90'ı dükkan açmıyor

Edirne'nin tarihi çarşılarından biri olan Arasta Çarşısı'nda bulunan esnafın yüzde 90'ı dükkanlarını açmama kararı aldı.

21.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:51
Tarihi çarşı esnafının yüzde 90'ı dükkan açmıyor
Edirne 'nin tarihi çarşılarından biri olan Arasta Çarşısı'nda bulunan esnafın yüzde 90'ı dükkanlarını açmama kararı aldı.

Tarihi çarşı esnafı, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların uyarıları dikkate alarak gezmeye çıkmadıkları için işlerinde düşüş olduğunu ve kendilerinin de korona virüsünden endişe duydukları için dükkanlarını açmadıklarını söyledi.

Edirne kent merkezinde, özellikle akşam saatlerinde cadde ve alış veriş merkezlerinde kimsenin olmaması nedeniyle alış veriş merkezleri erken kapatma kararı almaya başladı. Bazı alış veriş merkezleri de sadece market bölümlerini açık bırakarak diğer bölümlerini tamamen kapatma kararı aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerinden gelecek vatandaşların yurda girişine izin verilmemesi ve yerli turistinde ziyaret gerçekleştirmemesi nedeniyle turizm kenti Edirne'de alış verişin merkezi tarihi çarşılarda esnaf siftah yapmadan dükkan kapatmak zorunda kalıyor.

Edirne'ye gelen ziyaretçilerin gezmeden ayrılmadığı ve ekonominin adeta atar damarı tarihi Selimiye Arasta Çarşısı'nda ise bu sabah itibariyle dükkanların yüzde 90'nı açılmazken, dükkanlarını açan esnafta akşamüzeri erken saatlerde dükkanını kapattı.

Korona virüs salgının görülmeden önce tarihi çarşılarda vatandaşların adım atmakta zorlandığını şimdi ise çarşılarda kimsenin olmadığını söyleyen tarihi Arasta Çarşısı Başkanı Adem Bayrak, kiralarını ödemekte güçlük çekeceklerini ifade etti.

Tarihi çarşı esnafları ise korona virüs tedbirleri kapsamında halkın açıklanan kararlara uyup çarşılara gelmediğini bu yüzden dükkanlarını kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler : Edirne, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Ekonomi
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında Ekonomi
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Ekonomi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Ekonomi
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Ekonomi
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Ekonomi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Plastik atıktan kumaş üreten firma 70 ülkeye ihracat yapıyor - ADANA - Ekonomi Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi - Ekonomi Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek - Ekonomi Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi nisanda ödenecek - Ekonomi OSD/Yenigün: Otomotiv üretimde ciddi kayıplar yaşamaya başladı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek - Ekonomi Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek - Ekonomi Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler
Loading