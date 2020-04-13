Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarihi çarşıda esnaf kapalı olmasına rağmen kalabalık şaşırttı

Tarihi çarşıda esnaf kapalı olmasına rağmen kalabalık şaşırttı İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda köpüklü suyla yıkanan ve dezenfekte edilen tarihi çarşı ve pazarlar, sokağa çıkma yasağının arttığı ilk gün tıka basa doldu.

13.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:51
Tarihi çarşıda esnaf kapalı olmasına rağmen kalabalık şaşırttı
GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda köpüklü suyla yıkanan ve dezenfekte edilen tarihi çarşı ve pazarlar, sokağa çıkma yasağının arttığı ilk gün tıka basa doldu.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu için uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında boşalan Gaziantep 'in tarihi çarşı, merkez ve pazar yerleri Şahinbey Belediyesi tarafından köpüklü suyla yıkanarak, temizlenmişti. İlaçlanarak dezenfekte edilen çarşı, merkez ve pazar yer yerleri sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından yine doldu taştı. Yasağın kalktığı ilk günde bir çok esnaf iş yerini açmamasına rağmen tarihi çarşı ve sokakların tıka basa insan ile dolması dikkat dikkat çekti.
Virüs nedeiyle işlerinin yaklaşık bir aydır kötü olduğunu belirten Esnaf Cuma Şahin, her şeye rağmen sürecin daha dikkatli ve tedbirli bir şekilde devam etmesi gerektiğini kaydetti. Devletin üzerine düşeni yaptığını milletin de yapması gerektiğini savunan Şahin, " Burada siftahsız gittiğimiz günde oluyor ama bu dünya genelinde böyle devletimizi suçlayacak bir yanımız yok. İnşallah alacağımız daha kapsamlı tedbirlerle bu işi atlatacağız" diye konuştu. Tarihi çarşıda esnaf kapalı olmasına rağmen kalabalık şaşırttı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› genel ››Tarihi çarşıda esnaf kapalı olmasına rağmen kalabalık şaşırttı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:05: Elazığ'da evden çıkamayan gençler kitap okuyarak zaman geçiriyor - Haberler 21:03: Maganda kurşunu otomobile isabet etti - Haberler 21:01: İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı: 1 ağır yaralı - Haberler 20:58: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 20:57: Bebeğine süt bulamayan kadının yardımına zabıta koştu - Haberler 20:48: Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti