Tarihi Çarşıdaki Ahşap Bina Alev Alev Yandı

Bursa
'da Tarihi Kayhan
Çarşısı'ndaki ahşap bina alev alev yandı. Osmangazi
'ye bağlı Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında zarar gören binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından alevler söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Kayhan
15 Kasım 2018 Perşembe 11:06