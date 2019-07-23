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Tarihi çarşıya yangın dolapları yerleştirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yangın dolapları yerleştirildi.

23.07.2019 09:26 Tarihi çarşıya yangın dolapları yerleştirildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yangın dolapları yerleştirildi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, tarihi çarşı bölgesinde ticaretle uğraşan ve burada ikamet eden vatandaşların yangın konusunda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Yangın dolaplarının, olası bir yangında trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşmakta zorluk çekilen bölgelere zamandan kazanmak ve yangına anında müdahale edilmesi için yerleştirildiğini ifade eden Başkan Köse, "Safranbolu 'Korumanın Başkenti' unvanını aldı. Koruma bilincinin üst seviyede olduğu Safranbolu'muzda aynı bilinçle belediyemiz ve vatandaşlarımız elimizden gelenin en iyisini yapıyor. Bu yangın dolaplarını kullanmak inşallah nasip olmaz." dedi.

Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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