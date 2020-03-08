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Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu.

08.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:30
Tarihî çınar ağacı alevlere teslim oldu
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekibi yanan ağaca müdahale ederek söndürdü.

Hacıkara Mahallesinde tarihi çınar ağacından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan ağaca ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. Yüzlerce yıllık çınar ağacının büyük zarar gördüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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