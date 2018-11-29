Tarihi Çuha Fabrikası Restore Ediliyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:32



29 Kasım 2018 Perşembe 10:32

Kartepe Belediyesi'nin girişimleri sonucunda turizme kazandırılacak 174 yıllık Çuha Fabrikası için Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Ana Üs Komutanlığı ile protokol imzalandı.Osmanlı döneminin önemli dokuma fabrikalarından biri olan Kartepe Rahmiye Mahallesi'nde bulunan Çuha Fabrikası Tanzimat döneminde girişilen sanayileşme programı çerçevesinde ilk kurulan fabrikalardan biridir. Sultan Abdülmecid Tanzimat fermanının hemen ardından 1839'da yayınladığı bir Hatt-ı Hümayun ile gerek askeriye için gerekli olan ve gerekse halkın kullandığı çuhanın karşılanması için kuruldu. Fabrikanın yapımı Ohannes ve Boğos Dadyan kardeşler tarafından üstlenilmiş ve inşaat kısa sürede tamamlanarak 1844 yılında üretime başladı. Hazine-i Hassa'ya ait olan fabrika 1851'de Dar-ı Şura-yı Askeriye'ye devredilmiş ve bundan sonra bir askeri fabrika olarak hizmet vermiştir. Birinci dünya savaşı sırasında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan fabrika, 18 Haziran 1920 tarihinde İngilizler tarafından bombalanması ile çıkan yangın sonucunda kapandı.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Ana Üs Komutanlığı ile yapılan protokolü imzaladı. 174 yıllık hayalin gerçekleşeceğini belirten Başkan Üzülmez, "Kocaeli'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olma özelliği taşıyan Kartepe Çuha Fabrika-i Hümayun gerek Kocaeli'nin sanayi tarihi, gerek şehircilik, gerekse mimari özellikleri açısından büyük önem taşımaktadır. Çuha Fabrikası'nda ilk olarak 1.Etap olan ambar, santral, su deposu ve av köşkü yapıları restore edilerek yeniden kullanılması ile ilgili proje çalışmalarına başlanıldı" dedi.Sözlerine devam eden Belediye Başkanı Üzülmez, "Çuha Fabrikası içerisinde bulunan Dokuma Atölyesi, Dehliz, Atölye, Çuha Fabrikası, Bacalı Ambar,Su Kulesi, Elektrik Santrali, Ahır Yapısı ve 5 adet çınar ile 1 adet selvi bulunmaktadır. Kartepe Belediyesi olarak amacımız geçmiş yıllara ait bu kültürel ve tarihi değerlere sahip yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak yeniden işlevlendirilmesi ile kente kazandırılarak kamusal kullanıma açılması, sosyal ve kültürel birlikteliğin kent ölçeğinde sağlanmasıdır" diye konuştu.Çuha Fabrikası için Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin yaptırılması için fon desteği alındı. - KOCAELİ