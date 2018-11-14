Tarihi Damatlı camii göz göre göre yok oluyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:16



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:16

Tarihi Damatlı camii göz göre göre yok oluyorKalem işi süslemeleriyle dikkat çeken tarihi Damatlı Camii yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaDamatlı Mahalle Muhtarı Muharrem Öziş: "Restorasyon için ne gelen var, ne de giden""Gelen sadece caminin fotoğraflarını çekip çekip gidiyor"MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesi Damatlı Mahallesi'nde bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, kalem işi süslemeleriyle dikkat çeken tarihi cami ilgi ve bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Restorasyon yapılacağına dair açıklamaların yapıldığını belirten Mahalle Muhtarı Muharrem Öziş, "Restorasyon için ne gelen var, ne de giden, sadece caminin fotoğraflarını çekip çekip gittiler" dedi. Manisa bölgesinin en önemli kültür varlıkları arasında yer alan ve 20 yıl öncesine kadar ibadete açık olan tarihi Damatlı Camisi, zamana yenik düşerken, içler acısı durumunu görenlerin adeta yüreğini sızlıyor. Çatısında çökme, duvarlarında ise çatlakların meydana geldiği camide, duvarlarındaki panolar halinde düzenlenmiş 'Allah', 'Muhammed' ve halife isimleri, vazodan çıkan çiçekler, sarmaşıklar ve batı duvarındaki boya ile oluşturulmuş sahte pencereleri ilgi çekiyor. Mülkiyeti, 3 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilip, projelendirmesinin yapılması kararı alınmasına rağmen, aradan geçen zaman içinde sadece fotoğrafları çekilmiş ve hiçbir çalışma yapılmamış."Bu eser yıkılmadan yaşatılması lazım"Çocukluğunu bu camide geçirdiğini anlatan mahalle sakinlerinden Nurettin Gür, "Ben 65 yaşındayım, Kuranımızı, abdestimizi, namazımızı bu camide öğrendik. Cuma ve bayram namazlarımızı bu camide kıldık. Biz bu caminin yıkılmasını istemiyoruz. Buranın restore edilip, vakıf eseri olarak yaşatılmasını istiyoruz" dedi. Gür "Buranın resimlerini çekip restorasyon edip, burası vakıf eseri olarak kalacak denildi. Ancak gelen birkaç fotoğraf çekip, birkaç köylü vatandaşa sorup geri gidiyorlar. Bu eser yıkılmadan yaşatılması lazım. Geçmişte çevre köylülerin ibadetlerini yerine getirdikleri bu eserin kaybolmamasını istiyoruz. Allah'ın evi olan bu yerin yeniden yaşatılmasını istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen gelin bu eseri yeniden imar edin, bir tarihi eser olarak, ebedi olarak kalsın. Çünkü buranın tarihi çok eski" şeklinde konuştu.Mahalle sakinlerinden Zekeriya Yılmaz ise, "Biz dedelerimiz ve babalarımızla bu camide namaz kıldık. Tarihini bilmediğimiz tarihi caminin restore edilip, tarihimizin yok olmasını istemiyoruz" dedi."Geçmişini bilen yok"Caminin geçmişini bilenin olmadığını dile getiren Damatlı Mahallesi Muhtarı Muharrem Öziş, "Restorasyon için ne gelen var, ne de giden. Sadece fotoğraflarını çekip çekip gittiler. Şuana kadar bir işlem yapılmadı. Biz buranın harabe olmasını istemiyoruz. Camimiz bundan yıllar önce, 3 köye birden hizmet veriyormuş. Çelikli, Burhan ve Damatlı Mahallelerinin camisiymiş. Bu cami ibadet için yetersiz gelince yenisi yapılmış ve burası terk edilmiş" diye konuştu.Tarihi caminin avlusunda 3 tane de mezar bulunduğunu belirten Muhtar Öz, "Kime ait olduğunu bilenin olmadığı mezarlarda perişan durumda" dedi.