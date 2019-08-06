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Tarihi Demirciler Arastasında zemin düzenleme çalışmaları başladı

Sivrihisar Belediyesi, yeni restorasyonlar, yeni yollar, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

06.08.2019 12:52 Tarihi Demirciler Arastasında zemin düzenleme çalışmaları başladı
Sivrihisar Belediyesi, yeni restorasyonlar, yeni yollar, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçede cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan Demirciler Arastasında yapılan alt yapı çalışmalarının ardından zemin düzenlemeleri başladı.

Tarihi Arastalar Çarşısı ve Aziz Mahmud Hüdayi Camii çevresinde bulunan yollara taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Demirciler Arastasında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi dokuya uygun şekilde yaşama uyarlandı. Alt Yapı çalışmalarının da tamamlandığı bölgede yollara taş döşeme işlemleri başlatıldı. Daha yaşanabilir ve sağlıklı ortamın oluştuğu bölgede vatandaşlarda yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Aziz Mahmud Hüdayi, Sivrihisar, Güncel

Kaynak: İHA

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