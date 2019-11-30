Haberler » Güncel » Tarihî diziler başladı, kılıç satışları patladı - Haber

Tarihî diziler başladı, kılıç satışları patladı

Son dönemde artan tarihi diziler vatandaşların Osmanlı kılıçlarına rağbetini arttırdı.

30.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:00Tarihî diziler başladı, kılıç satışları patladı
Son dönemde artan tarihi diziler vatandaşların Osmanlı kılıçlarına rağbetini arttırdı.

Osmanlı devrinde ateşli silahların yaygınlaşmasına kadar ordunun kılıçları 'da imal edildi. Tüfeklerin kılıçların yerini almasıyla birlikte kılıç üretimi bitme noktasına gelirken, Bursalı ustalar kılıç satamaz hale geldi. 6 yıl öncesine kadar kimsenin gelip sormadığı kılıçlarlar son dönemde büyük bir beğeniyle izlenen tarihi diziler sayesinde büyük rağbet görmeye başladı. Özellikle Osmanlının kuruluş devrinde kullanılan kılıçlar, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde büyük rağbet görmeye başladı. Bursalı ustalar, bu kılıçları yüzlerce yıllık usullerle üretmeye başladı. Osmanlı kılıçlarının Bursa'da üretimini yapan Aziz Şen, bu kılıçları Türkiye'nin her vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine satıyor. Bursalı usta, kullanılan malzeme ve işçiliğe göre kılıçları bin ila 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Bu işi uzun yıllardır yaptığını ifade eden kılıç ustası Aziz Şen, "Günümüzde tarihi diziler ve sinemalar kılıçlara olan alakayı artırdı. Yeniçeri ocağı kapatıldıktan sonra Osmanlının kılıç ihtiyacını Bursa'daki ustalar sağlamış. O dönemden günümüze gelen işçilikler devam etmekte. Biz bu işi onlar gibi yapmaya devam ediyoruz. El yapımı bir kılıcın bitmesi 3 günü buluyor. Yurt dışından da kılıçlara ilgi var. Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistler kılıç almak için uğruyor. 6 yıl öncesine kadar kılıç imalatı durmuştu. Son yıllarda yayınlanan diziler kılıçlara ilgiyi artırdı. Bu kılıçları bin ila 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:19 Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor
11:18 Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı
11:17 Sezgin, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
11:17 Antalya 66 yıl önce amerika'dan getirildi, kilosu 40 lira
11:17 Adana 98 yaşındaki remziye teyze, atatürk'le çekildiği fotoğrafı anlattı
10:35 Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
10:34 Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
09:51 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
17:23 MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu
30.11.2019 11:21:09