Tarihi Dizilerde Dönemi Yansıtan Takıların Kullanılması Önemli"

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Türk dönem dizilerinin ihraç edilmeye başlanması, aksesuar ve yatırım aracı olmasının yanı sıra kişinin medeni hali, dini ve ekonomik durumu hakkında fikir veren takıların dönemine uygun tasarlanmasının önemini artırdı.Kullanıldıkları dönem dizileriyle tarihe ışık tutan takılar, padişahların, yüksek mertebedeki kişilerin tercihlerini, dönemin karakteristik özelliklerini yansıtarak Türk kültürünün tanıtımı açısından da önemli rol üstleniyor.Çocukluk döneminde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıraklıkla başladığı kuyumculuk mesleğinde kişiye özel mücevher tasarlayan Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Abdil Saraçoğlu, babasının yönlendirmesiyle 22 yıldır kuyumculuk sektöründe hizmet veriyor."Kuyumcunun yanına verilmem benim için milat oldu"Abdil Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, usta çırak ilişkisiyle yetiştiğini söyledi.Birçok ustanın tekniklerini öğrenme fırsatı olduğunu anlatan Saraçoğlu, "Ortaokulda biraz yaramaz bir öğrenciydim. Babam ilkokul öğretmeniydi. O dönem farklı şeylerle ilgilendiğimi, daha ayrıntıcı olduğumu keşfetti. Beni bir kuyumcunun yanına çırak olarak verdi. O gün milat oldu. Kuyumculuk sanatına, mesleğine bu şekilde adım attım." diye konuştu.Sonraki süreçte ön lisans ve lisans programlarını tamamlayarak akademik çalışmalarla mesleğini sürdürdüğünü anlatan Saraçoğlu, şöyle devam etti:"Tanınan ve devlet erkanından kişilere tasarımlar yaptım. Unutamadığım iki özel tasarımım var, biri sayın Cumhurbaşkanımızın üniversitemizi ziyaretinde kendisi için yaptığım kol düğmesi. Bunu rektör hocamızın talimatıyla fahri doktora töreninde takdim ettik. Rektörümüz sanata ve sanatçıya destek veren bir insan, kendisiyle takdim etme fırsatım oldu. Hikayesi ve özel kutularıyla takdim ettik. Çıkış noktamız, ilahi aşk ve vatan aşkı. Burada vatan aşkını, ay yıldızımızı kullanarak sembolize ettik. İlahi aşk için tasarımımızda vav harfini kullandık.İkincisi ise 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir'in oğlu için yaptığım tasarımım oldu. Bir mühür yüzük, bir tarafında ay yıldız, bir tarafında şehidimizin resmi vardı. Bunu görsel hale getirerek yüzükte kullandım. Dönemimizin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu aracılığıyla şehidimizin oğluna ilettik.""Abdülhamid Han karakteri için takı tasarlayacağız"Saraçoğlu, antik eserlerin, takıların konservasyon ve restorasyonunu da gerçekleştirdiğini aktararak, insanlık tarihi kadar eski olan takıların dönemine uygun malzeme ve süslemelerle tasarlanmasının önemli olduğunu vurguladı.Takıların, aksesuar ve yatırım aracı olmasının yanı sıra kişinin medeni hali, dini, ekonomik durumu hakkında da fikir verdiğine işaret eden Saraçoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Dönem takıları ise o dönemin ekonomik yapısını yansıtır. Padişahların, yüksek mertebedeki kişilerin neler kullandığını dönemin karakteristik özelliklerini takılardan bulmanız mümkün. Çoğu kişi 'takı' deyip geçse de aslında dönemine ışık tutan önemli objelerdir. Çok güzel dönem dizilerimiz var. Bunlarda kullanılan takıların, hikayesi olan, dönemi yansıtan takılar olması gerekir.Bunu bir proje haline getirdik. Tarihe ilgiyi uyandırmak adına Payitaht Abdülhamid dizisindeki Abdülhamid Han karakterine yüzük tasarlayacağız. Projemizi dizi ekibine sunduk, çok sıcak yaklaştılar. O dönemin takılarıyla dönemle ilgili araştırma yapacağız. Hem ben hem de öğrencilerim o karaktere takı üreteceğiz. Bitiminde de kendilerine takdim edeceğiz. Dizilerde dönemini yansıtan doğru takıların kullanılması önemli."Saraçoğlu, öğrencilerin o döneme ilişkin araştırma yapacağını, sonrasında atölyede çalışma yürüteceklerini dile getirerek, ortaya çıkan tasarımları da sergide izlenime sunacaklarını sözlerine ekledi.