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Tarihi dönüşüm oy birliğiyle başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçireceği çarşı ve hanlar bölgesiyle ilgili proje meclisten oy birliğiyle geçti.

27.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:05Tarihi dönüşüm oy birliğiyle başlıyor
Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçireceği çarşı ve hanlar bölgesiyle ilgili proje meclisten oy birliğiyle geçti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın seçim vaatlerinde arasında yer alan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin çevresinin açılmasına yönelik ilk müjdeli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gelmişti. İki hafta önceki Bursa ziyareti sırasında, Ulu Cami ve etrafındaki hanlar bölgesinde tarihi silueti bozan yapıların kamulaştırma sürecini başlatacaklarını duyuran Bakan Kurum, etaplar halinde 430 bin metrekarelik alanı yenileyip, restorasyonları yapıp, tarihi binaları gün yüzüne çıkaracaklarını, İpek 'ın içindeki iyileştirmeler, Ertuğrulbey Meydan Projesi, Koza Han iç avlu düzenlemesi, cephe sağlıklaştırma, aydınlatma projeleri ve kaldırımlarıyla 150 milyon liralık bir maliyet ön gördüklerini açıklamıştı.

Bursa'nın vitri olan çarşı ve hanlar bölgesini dünya vitrinine çıkarak projeyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi de önemli bir karara imza attı. Bölgeyi aslına döndürecek çalışmalara hız katacak karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumunda alındı. Alınan karara göre, tarihi hanlar ve çevresine ilişkin bölgenin tarihi karakterine uygun fonksiyonel canlandırmanın sağlanması kapsamındaki projeler doğrultusunda, Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı Bölgesi'nde her türlü imar uygulamasının durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin gerçek kimliğiyle turizme kazandırılması ve tarihi aksın rahatlatılması yönündeki çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Koruma amaçlı imar planlarını hazırlayıp süreci devam ettireceklerini belirten Başkan Aktaş, artık bölgede imar uygulamasının yapılmayacağını vurgulayıp, kararın Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Han, Güncel

Kaynak: İHA

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