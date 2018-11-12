Tarihi Eğlenerek Öğreniyorlar

Sihirli Tarih ile tarihin eğlenceli halini keşfeden çocuklar, bir yandan kentlerini ve kültürlerini tanırken bir yandan da sosyal bilgiler ve tarih müfredatlarında yer alan bilgilere eğlenceli birşekilde ulaşarak okul başarılarını arttırıyorlar. Sihirli Tarih'de yer alan gerçek yaşam öyküleri,tarihi belgeler, eski kostümlerle renklendirilen çalışmalar, tarihi yaşayarak öğrenme imkânısunan deneysel bir ortam yaratıyor. www.sihirlitarih.com adresini ziyaret eden öğrenci ve veliler, Doğa Tarihi, Antik Dönem, Tarihi Karakterler, Cumhuriyet Çocukları, Kültürel Miras atölyelerinde bambaşka bir tarih eğitimi ile tanışıyorlar.

KÜLTÜREL MİRAS BİLİNCİ KAZANDIRIYOR

Sihirli Tarih'i, İzmir'in doğal ve tarihi mirasının gelecek nesillere aktarılması, tarihimizdeki önemli kişilerin öğrenilmesini sağlamak için kurduğunu ifade eden Tarihçi Pınar Sözer Tonga, "Amacım ülke sevgisi yaratarak müfredat konularını desteklemek, geçmişe yönelik ilgi uyandırarak, kültürel mirasımızı koruma bilinci kazandırmak" dedi.

GERÇEK KAHRAMANLARI TANIYORLAR

Müzeler, antik kentler, kültürel mekânlarda çocuğun aktif katılımına dayanan etkinlikler oluşturduklarını belirten Tonga, programın faydasını şöyle açıklıyor; "Bizim çalışmalarımıza katılan çocukların; düşünme, yorum yapma gücü gelişir. Farklı bakış açıları kazanırlar. Çocuklar geçmişteki bir olayı incelerken günümüzde karşılaştıkları sorunları çözme becerisi geliştirirler. Çizgi filmlerde gördükleri olağanüstü kahramanlar yerine, gerçek tarihi kahramanlarla tanışarak onların nasıl başarılı olduklarını gözlemlerler. Böylece kendi yeteneklerini keşfederler. Okullar belirledikleri gün ve saatte, işledikleri konuya uygun olan sihirli tarih atölyelerinden birini seçerek, tarihi oyunlarla eğlenerek konularını pekiştirirler. Sihirli Tarihin hafta sonu programlarına bireysel olarak katılan çocuklar da, tatil zamanlarını kültür içerikli farklı deneyimler kazanarak değerlendirmiş olurlar"

PINAR SÖZER TONGA KİMDİR?

20 yıldır eğitim sektöründe farklı yaş gruplarıyla çalışmalarını sürdüren Tonga; Aile ve Öğrenci Koçluğu, Yaratıcı Drama, Kukla Tiyatrosu eğitmenliğinin yanı sıra çeşitli kurumlarda eğitim seminerleri vermekte. TÜBİTAK Tarih Proje danışmanlığı yapan Tonga aynı zamanda "Yaratıcı Drama İle Tarihe Yolculuk" kitabının da yazarıdır.