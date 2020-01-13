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Tarihi el yazması eserleri jandarmaya satmaya çalıştılar

Yalova'da Budizm inancıyla ilgili tarihi el yazması eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

13.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:36Tarihi el yazması eserleri jandarmaya satmaya çalıştılar
'da Budizm inancıyla ilgili tarihi el yazması eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde tarihi el yazması eser bulunduğu bilgisi üzerine A.Ç. ve S.Ö'yü teknik ve fiziki takibe aldı.
Alıcı gibi davranarak şüphelilerle irtibat kuran ekipler, Kocaeli'de yaşayan A.Ç. ve S.Ö'yü satışı tamamlamak için Yalova'ya davet etti.
Kirazlı Sanayi Sitesi bölgesine gelen şüphelilerden birine pazarlık konusu 150 bin avronun gösterilmesi üzerine 10 tarihi el yazması eserle gizlenen ikinci şüpheli de görüşmeye katıldı.
Şüpheliler satış yapmak isterken gözaltına alındı.
Tarihinin milattan öncesine dayandığı değerlendirilen Budizm inancıyla ilgili el yazması eserlere el konuldu.

Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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